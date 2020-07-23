Cezayirli milletvekilinden İslam ülkelerine Ayasofya Camisi tepkisi

Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti Barış Toplumu Hareketi milletvekillerinden Nasır Hamdaduş, bazı Arap ülkelerinin Ayasofya Camisi'nin tekrar ibadete açılmasına yönelik tepkilerini "uygarlıktan uzaklaşma" olarak nitelendirdi.

Milletvekili Hamdaduş, "Ayasofya... Boyutlar ve Delaletler" başlığıyla kaleme aldığı makalesinde Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ayasofya Camisi'yle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Partisinin Facebook sayfasında yayınlanan makalesinde Hamdaduş, "Batılıların Ayasofya'nın müze olarak kalması için seferber olması tuhaftır. Ancak bundan daha tuhaf olan şey Riyad, Kahire ve Abu Dabi'nin tepkisidir." ifadelerini kullandı.

Hamdaduş, "Suudi Arabistan, petrolü heder ettiği gibi dini de perişan etmeye doğru yönelirken, Türkiye İslam, kimlik, tarih ve medeniyetle uzlaşma bağlamında ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.