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Gündem Cezayirli milletvekili Kassam Tugayları'na iki adet füze parası bağışladı! Ufak da bir ricası var
Gündem

Cezayirli milletvekili Kassam Tugayları'na iki adet füze parası bağışladı! Ufak da bir ricası var

Yeniakit Publisher
2023-11-11 11:54:00 - 2023-11-11 11:58:28

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Cezayirli milletvekili Zekeriya Belkheir, iki adet 'Yasin 105' füzesinin maliyetini karşılamak için Kassam Tugayları'na para bağışladı. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'den bir de ricada bulunan Belkheir, ''Ebu Ubeyde'den tek ricam; füzenin üzerine merhum dedemin ismi yazılsın'' dedi.

İsrail'in masum sivilleri katlettiği Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız devam ederken Cezayirli milletvekili Zekeriya Belkheir'den dikkat çeken bir hamle geldi. Kassam Tugayları'na iki adet 'Yasin 105' füzesinin maliyetini karşılamaları için para bağışladığını duyuran Belkheir, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'den bir de ricada bulundu.

"FÜZELERİN ÜZERİNE DEDEMİN ADI YAZILSIN"

Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı verdiği mücadeleyi takdir ettiğini belirten Belkheir, "Ebu Ubeyde'den tek ricam; benim bağışladığım parayla alınacak füzelerin üzerine merhum dedemin ismi yazılsın" dedi.

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Yorumlar

keşke baş sapık siyonist amerikaya, ingiltere-fransa-italya-almanya ye kadar uzun menzilli füzeler de yapılsa, siyonistleri ve masum insanları ayıran özellik olsa, siyonistlerin kuklası tetikçi israil terör örgütü (İTÖ) ortadoğudan imha olsa

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Yakup soner

Bende yalniz füze için para yardim etmek istiyorum lutfen yardimci olun irtibat icin
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