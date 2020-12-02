Cezayir'in doğusundaki terör operasyonunda bir asker hayatını kaybetti

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in doğusundaki Buayiş bölgesinde yürütülen operasyonda 1 asker hayatını kaybederken, aralarında Mağrib El Kaidesi'yle bağlantılı olduğu düşünülen üst düzey isimlerin de olduğu 3 terörist öldürüldü.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Buayiş bölgesinde dünden bu yana devam eden operasyon kapsamında çıkan çatışmalarda bir askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, çatışma sırasında 3 teröristin de etkisiz hale getirildiği kaydedilirken, kimliği tespit edilen iki teröristin 1990'lardaki terör gruplarından birine mensup sözde üst düzey yetkili olduğu aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, terör grubuna ve söz konusu operasyona ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Yerel basında ise etkisiz hale getirilen teröristlerin, Mağrib El-Kaidesi ile bağlantılı olduğuna ilişkin haberler yer aldı.

Güvenlik güçlerinin, 1990'lardan bu yana rejime muhalif silahlı gruplarla karşı karşıya kaldığı Cezayir'de son yıllarda bu hareketliliğin dağlık alanlara kaydığı ifade ediliyor.

Mağrib El-Kaidesi, daha önce El-Kaide'ye katıldığını açıklayan "Davet ve Savaş Selefi Cemaati"nin kalıntıları üzerine 2006'da kurulmuştu. Örgüt o zamandan bu yana Afrika'daki Sahel bölgesine özellikle Mali'nin kuzeyine doğru faaliyetlerini genişletmişti.

Cezayir'de çok sayıda üyesinin silah teslimine izin veren uzlaşı yasasının uygulanması ve ordunun, liderlerinin çoğunu etkisiz hale getirmesinin ardından ülkedeki faaliyetleri ivme kaybeden örgüt, Mali'de "Sahra" ismiyle yeniden yapılanmıştı.

Fransa, haziran ayında Mağrib El Kaidesi'nin lideri Abdelmalek Droukdal'ın öldürüldüğünü duyurmuştu. Örgüt kasım ayında "Ebu Ubeyde el-Annabi" ismiyle anılan kişiyi sözde yeni lider olarak açıklamıştı.