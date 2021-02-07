Cezayir'den sömürgeci Fransa'yı şoke eden hamle!

Cezayir milletvekillerinden Bilarbi Kemal, AA muhabirine, meclisteki bir grup milletvekili tarafından başlatılan kampanyaya ilişkin bilgi verdi.

Kemal, 28 Ocak 2020 tarihinde meclise Fransa'nın sömürge döneminde Cezayir'de yapılanları suç sayan bir yasa çıkarılmasını talep eden yasa tasarısı sunduklarını, ancak çeşitli nedenlerle dikkate alınmadığını belirtti.

Cezayir Cumhurbaşkanı'nın Sömürge Dönemi İşleri Danışmanı Abdulmecid Şeyhi'nin "Cezayir'deki Fransız sömürgeciliğinin suç sayılması" için kanun çıkarmaya gerek olmadığı yönündeki açıklamasına cevap veren Kemal, Fransa'nın suçlarını tanımasıyla arşiv ve maddi tazminat gibi konularda Cezayirlilerin haklarını savunmayı amaçladıklarına dikkati çekti.

Kemal, Fransa'nın sömürge döneminin Cezayir'de "göz ardı edilmesi" yönünde eleştiriler ışığında başlayan kampanyanın bir milyon imzayı hedeflediğini kaydetti.

Fransa'nın Afrika'daki kara lekesi: "Cezayir sömürge dönemi"

Cezayir, Fransa'nın 1830'lara uzanan işgaline karşı 1 Kasım 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı. Fransa'nın kanlı yıldırma çabalarına karşı koyan Cezayir, 8 yıl süren ve 1,5 milyon kişinin hayatını kaybettiği çetin mücadele sonucu, Arap ve İslam coğrafyasında istiklali için en ağır bedel ödeyen ülke olarak öne çıktı.

Paris yönetimi, Cezayir topraklarında 1960-1966 yıllarında yalnızca 17 nükleer bomba denemesi yaptığını savunurken, Cezayir makamları ise bu sayının 57 olduğunu belirtiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız tarihçi Benjamin Stora'yı Temmuz 2020'de "sömürge tarihi ve Cezayir Savaşı" konusunu araştırarak "iki halk arasında uzlaşıyı" sağlamak üzere görevlendirmişti.

Macron'un 20 Ocak 2021'de raporu teslim aldığı, konuya ilişkin çalışmaları sürdürmek istediği ve bu raporun ışığında bazı inisiyatifler alacağı açıklanmıştı.

Fransa, Afrika'daki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneği olan Cezayir'deki suçlarını hala resmen tanımıyor.