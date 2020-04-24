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Aktüel

Cezayir'den getirilen 144 kişi Konya'daki yurda yerleştirildi

2020-04-24 00:01:10 -
Cezayir'den getirilen 144 kişi Konya'daki yurda yerleştirildi

KONYA (AA) - Cezayir'den tahliye edilerek Konya'ya getirilen 144 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Cezayir'den uçakla akşam saatlerinde Konya Havalimanı'na getirilen 144 kişilik kafile, ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Ardından, önceden dezenfekte edilmiş 7 otobüse bindirilen kafile, polis ve AFAD ekiplerinin güvenlik önlemleri eşliğinde Selçuklu ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Şemş-i Tebrizi Yurdu'na götürüldü.

Burada da ikinci kez sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, yurda girerek kendilerine ayrılan odalara alındı.

Kafileye yardımcı olan emniyet mensupları koruyucu kıyafet, maske ve eldiven kullanırken kafileyi taşıyan otobüsler tedbirler kapsamında yurda teker teker giriş yaptı.

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