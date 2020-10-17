  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cezayir'deki Barış Toplumu Hareketi: Fransa'nın Afrika'da yaptıkları işgal dönemindekilerden beter
Aktüel

Cezayir'deki Barış Toplumu Hareketi: Fransa'nın Afrika'da yaptıkları işgal dönemindekilerden beter

Yeniakit Publisher
2020-10-17 17:57:40 -
Cezayir'deki Barış Toplumu Hareketi: Fransa'nın Afrika'da yaptıkları işgal dönemindekilerden beter

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti Barış Toplumu Hareketi'nin Başkanı Abdurrezzak Mukri, Fransa'nın Afrika ülkelerinde yaptıklarının işgal döneminde yaptıklarından daha kötü olduğunu söyledi.

Mukri, Barış Toplumu Hareketi'nin başkent Cezayir'deki genel merkezinde düzenlenen toplantısında, Fransa'nın Afrika'ya yönelik politikasını eleştirerek, "Fransa'nın Afrika ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanmasından sonra yaptıkları, işgal dönemindekilerden beter." dedi.

Afrika ülkelerindeki kötü yaşam koşullarına işaret eden Mukri, "Afrika ülkelerine, halkın yoksulluğuna ve zenginliğinin nasıl sömürüldüğüne bakarsanız, bugününün ve geleceğinin talan edildiğini görürsünüz." diye konuştu.

Mali ve Nijer'e yaptığı ziyareti anlatan Mukri, "Yoksulluğun ve muhtaçlığın ne durumda olduğunu gördüğünüzde afallıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden Nijer'de Fransa'nın nükleer enerji şirketi Areva vasıtasıyla uranyum çıkardığını belirten Mukri, Mali'deki kaotik duruma da Fransa'nın bu ülkedeki nüfuzunu koruma hırsının neden olduğuna dikkati çekti.

Mukri, Afrika ülkelerinde gençlerin çok sayıda entelektüel ve akademisyenin "uyanış" içerisinde olduğunu dile getirerek, "Fransa'nın bölgedeki varlığının tehlike arz ettiğinin ve bölgedeki çıkarlarının farkındalar." şeklinde konuştu.

- Fransa'nın "Anayasa referandumu" açıklamasına tepki

Mukri, Fransa'nın Cezayir'e yaklaşımını da eleştirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Anayasa referandumuna destek açıklamasını "Fransız vesayetinin devamı" olarak nitelendiren Mukri, "Cezayir'de siyasi, kültürel ve ekonomik anlamda kendisini gösteren Fransız vesayetinin devam etmesini kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Cezayir Meclisi, Anayasa değişikliği referandumunun Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın yıl dönümü olan 1 Kasım'da yapılmasını onaylamıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den sert sözler!
Gündem

Türkiye'den sert sözler! "Bunların hesabını mutlaka verecekler"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından Ermenistan için sert sözler söyledi.
Tüm Türkiye'nin gözü orada! Hareketlilik başladı
Gündem

Tüm Türkiye'nin gözü orada! Hareketlilik başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı doğal gaz açıklaması öncesi çalışmaların karadaki merkezi Filyos Limanı'nda hareketli anlar y..
Trump mı, Biden mı? Hangisi kazanırsa Türkiye için iyi olur? Anketten dikkat çeken sonuçlar
Gündem

Trump mı, Biden mı? Hangisi kazanırsa Türkiye için iyi olur? Anketten dikkat çeken sonuçlar

İstanbul Ekonomi Araştırma, ABD seçimlerine ilişkin Türk insanının tutumunu içeren bir araştırma yaptı. Türk halkı ABD seçimlerinde iki aday..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay