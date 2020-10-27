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Aktüel Cezayir'de Yüksek İslam Konseyi: Fransa'daki kuduza yakalanmış bu kampanyayı şiddetle kınıyoruz
Aktüel

Cezayir'de Yüksek İslam Konseyi: Fransa'daki kuduza yakalanmış bu kampanyayı şiddetle kınıyoruz

Yeniakit Publisher
2020-10-27 04:45:01 -
Cezayir'de Yüksek İslam Konseyi: Fransa'daki kuduza yakalanmış bu kampanyayı şiddetle kınıyoruz

İSTANBUL (AA) - Cezayir Yüksek İslam Konseyi, Fransa'nın İslam karşıtı tutumunu "Kuduza yakalanmış bir kampanya" olarak nitelendirdi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığına bağlı Konsey'den yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı ve ülke yetkililerinin İslamiyet ve Hz. Muhammed hakkındaki açıklamalarını kınadı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yüksek İslam Konseyi, tüm kıtalarda yüz milyonlarca kişinin inandığı İslam dinine ve hoşgörü ve birlikte yaşamanın sembolü yaratılmışların en hayırlısı olan Peygamber efendimize karşı Fransa'daki kuduza yakalanmış bu kampanyayı şiddetle kınamaktadır."

Konsey ayrıca, dünyadaki insan hakları örgütleri, dini kurumları, diyalog çalışmalarını yürütenleri ve dünyanın akıllı insanlarını, insanlık dışı bu aşırı söyleme karşı koymaları çağrısında bulundu.

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