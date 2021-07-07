  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İngiltere'de vaka sayıları giderek artıyor
SPK dolandırıcılara ceza yağdırdı
Hakkari’de kayalıklara gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi!
Konya'da feci kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi
Dünya Cezayir’de yeni hükümet kuruldu: Ülkenin yeni lideri Eymen bin Abdurrahman!
Dünya

Cezayir’de yeni hükümet kuruldu: Ülkenin yeni lideri Eymen bin Abdurrahman!

Cezayir'de 12 Haziran'da düzenlenen erken seçimler sonrasında Eymen bin Abdurrahman liderliğinde yeni hükümetin kurulduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 20:47:00 -
Cezayir’de yeni hükümet kuruldu: Ülkenin yeni lideri Eymen bin Abdurrahman!

Cezayir resmi televizyonu Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Başbakan Eymen bin Abdurrahman'ın oluşturduğu kabinede yer alan isimleri paylaştı.

Haberde, Dışişleri Bakanlığı'na eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde bir dönem aynı görevi üstlenen Ramtan Lamamra, Adalet Bakanlığı'na ise Raşid Tabbi'nin getirildiği belirtildi.

Hükümetin 12 Haziran'da yapılan erken seçim sonuçlarına göre kurulduğu kaydedildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay