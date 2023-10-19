  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Cezayir'de, siyonist rejimin saldırılarından dolayı tüm sportif faaliyetler askıya alındı
Dünya

Cezayir'de, siyonist rejimin saldırılarından dolayı tüm sportif faaliyetler askıya alındı

Yeniakit Publisher
2023-10-19 09:18:00 -
Cezayir'de, siyonist rejimin saldırılarından dolayı tüm sportif faaliyetler askıya alındı

Cezayir Futbol Federasyonu, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla tüm faaliyetlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını açıkladı.

Cezayir Futbol Federasyonu, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla tüm faaliyetlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını açıkladı.

Federasyon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir Futbol Federasyonu (FAF), kardeş Filistin halkıyla dayanışma ve Gazze'ye yönelik saldırılarda şehit düşenlerin hatırasına saygı amacıyla tüm futbol müsabakalarını bir sonraki aşamaya kadar askıya alma kararı aldı." ifadelerine yer verildi. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23