Cezayir'de, siyonist rejimin saldırılarından dolayı tüm sportif faaliyetler askıya alındı
Cezayir Futbol Federasyonu, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla tüm faaliyetlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını açıkladı.
Cezayir Futbol Federasyonu, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla tüm faaliyetlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını açıkladı.
Federasyon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir Futbol Federasyonu (FAF), kardeş Filistin halkıyla dayanışma ve Gazze'ye yönelik saldırılarda şehit düşenlerin hatırasına saygı amacıyla tüm futbol müsabakalarını bir sonraki aşamaya kadar askıya alma kararı aldı." ifadelerine yer verildi. (İLKHA)