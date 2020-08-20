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Aktüel Cezayir'de sağlık çalışanları "Beyaz Ordu" kampanyasıyla moral buluyor
Aktüel

Cezayir'de sağlık çalışanları "Beyaz Ordu" kampanyasıyla moral buluyor

Cezayir'de sanatçılar, Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek veriyor - Yönetmen Nasır Mahbub: - "Bu çalışma, ülkenin tüm bölgelerindeki sağlık çalışanlarına olan minnettarlığımızı gösteriyor" - Cezayirli şarkıcı Şemseddin el-Cibasi: - "Bu çalışma, Beyaz Ordu'nun kahramanlarına atfedilmiştir. Onlara şükran ve takdirlerimizi sunmaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-08-20 12:17:46 -
Cezayir'de sağlık çalışanları "Beyaz Ordu" kampanyasıyla moral buluyor

CEZAYİR (AA) - HÜSAMEDDİN İSLAM - Cezayir'de sanatçılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına "Beyaz Ordu" kampanyasıyla moral veriyor.

Ülkede resmi yetkililerin yanı sıra sanat ve spor alanında farklı bölgelerden birçok ismin katkı verdiği kampanyada, salgın hastalıkla mücadele eden sağlık çalışanlarına moral verilmesi amaçlanıyor.

Cezayirli müzik grupları ve şarkıcılar, çektiği kliplerle sağlık çalışanlarına moral verirken, salgın hastalıkla ilgili halkı bilinçlendiriyor.

- Sağlık çalışanlarının fedakarlığına takdir

Cezayirli müzik topluluğu Grup Misk, 14 Ağustos'ta yayınladığı "Beyaz Ordumuza Teşekkürler" adlı müzik klibiyle sağlık çalışanlarının fedakarlığını takdir etti.

Klibin yönetmeni Nasır Mahbub, AA muhabirine, "Bu çalışma, ülkenin tüm bölgelerindeki sağlık çalışanlarına olan minnettarlığımızı gösteriyor." dedi.

Kovid-19 sayesinde Cezayir'deki sağlık çalışanlarının ne kadar yetenekli olduklarının anlaşıldığını belirten Mahbub, "Bu nedenle bir sanat eseriyle onurlandırılmaları gerekiyordu." dedi.

Mahbub, klibin grubun Youtube kanalından yayınlandığını ve klibe grup üyesi üç şarkıcının haricinde farklı yaş gruplarından birçok kişinin katkıda bulunduğunu ifade etti.

Şarkının sosyal mesafenin önemine de vurgu yaptığına dikkati çeken Mahbub, on günde hazırlanan klibin tek kişilik videoların birleştirilmesiyle hazırlandığını ifade etti.

Mahbub, şarkının sözlerini Beşir Garip'in yazdığını, şarkıyı Abdulhak Sahravi'nin besteleyerek Asil Cabir, Abdulhak Sahravi ve Bilal Salih'in seslendirdiğini kaydetti.

Klibin yayınlanmasından itibaren olağanüstü bir ilgiyle karşılandığını söyleyen Mahbub, özellikle sosyal medyada ciddi bir izlenme başarısı yakaladığını dile getirdi.

- "Beyaz ordu çağrıya cevap verdi"

Cezayirli şarkıcı Şemseddin el-Cibasi, 11 Ağustos'ta yayınladığı "Beyaz ordu çağrıya cevap verdi" isimli video kliple tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Cibasi, "Bu çalışma, Beyaz Ordu'nun kahramanlarına atfedilmiştir. Onlara şükran ve takdirlerimizi sunmaktadır." diye konuştu.

Şarkının doktorlar ve tüm sağlık çalışanlarına moral ve güç vermesini amaçladıklarını vurgulayan Cibasi, "Bu şarkı, kalpten yazıldı ve içten söylendi." ifadelerini kullandı.

Cibasi, 3 dakika süren klipte Cezayir Kızılay'ından sağlık çalışanlarının kendisine eşlik ettiğini kaydetti.

- Birlik ve beraberlik mesajları

Cezayirli şarkıcı Abdurrahman Buhbile ise haziran ayında çıkardığı "Teşekkür Ederim" adlı kliple, salgın hastalıkla mücadele eden ülkedeki sağlık çalışanlarına birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Şarkının sözlerinde, sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden canları pahasına fedakarlıkla salgın hastalıkla mücadele ettiği dile getirildi.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1402, vaka sayısının 39 bin 847 ve iyileşen sayısının 27 bin 971 olduğu duyuruldu.


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