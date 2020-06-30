Cezayir'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 912'ye yükseldi

İSTANBUL (AA) - Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 912'ye yükseldi. Katar, Lübnan ve Ürdün'de ise vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 7 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 912 oldu.



Ülkede vaka sayısı 336 artarak 13 bin 907'ye çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 9 bin 897'ye ulaştı.

- Katar



Katar Sağlık Bakanlığı ise ülkede 982 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 96 bin 88'e yükseldiğini açıkladı.

İyileşen hasta sayısının da 81 bin 564'e ulaştığı ifade edilen açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 113 olduğu hatırlatıldı.

- Lübnan



Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 33 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 1778'e çıktığı bildirildi.



Açıklamada, hastalığı yenenlerin sayısının ise 1183'e ulaştığı belirtildi.

Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 34 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

- Ürdün



Ürdün Sağlık Bakanlığı da 4 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini, böylece vaka sayısının 1132'ye yükseldiğini duyurdu.



Bakanlık, iyileşen hasta sayısının ise 882 olduğunu kaydetti.

Ürdün'de şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi.

