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Aktüel

Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 825'e yükseldi

Ürdün'de vaka sayısı 7 artarak 1008'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 20:26:50 -
Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 825'e yükseldi

İSTANBUL (AA) - Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 825'e yükselirken, Ürdün'de vaka sayısı arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 14 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 825 olduğu belirtildi.

Açıklamada, 119 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 11 bin 504'e çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 8 bin 196'ya ulaştığı aktarıldı.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, 11 kişinin ise hastalığı yendiği ifade edildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 1008, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 708 olduğu bildirildi.

Virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmeyen Ürdün'de, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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