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Cezayir'de İhvan yanlısı partiden hükümete istifa çağrısı

26 Ağustos 2019 Pazartesi 00:41
Cezayir'de İhvan yanlısı partiden hükümete istifa çağrısı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yanlısı İslami bir parti olan "Bina Hareketi", Nureddin Bedevi başkanlığındaki hükümeti istifaya çağırdı.

Parti lideri Abdulkadir bin Karine, Ulusal Diyalog Komitesi'yle yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu.

Ülkede siyaset sahnesinde yaşanan tıkanıklığın sona erdirilmesinin tek yolunun, diyalogdan geçtiğini vurgulayan Bin Karine, partisinin, Diyalog Komitesi'ne bir dizi öneri sunduğunu kaydetti.

Bin Karine, sundukları öneriler arasında, "Abdulaziz Buteflika'nın cumhurbaşkanlığı görevini bırakmadan birkaç gün önce kurduğu Bedevi başkanlığındaki hükümetin değişmesi ve siyaset, ekonomi ve yönetim mekanizmasında hala varlığını koruyan eski rejime bağlı isimlerin gelecek seçimlere girmesinin engellenmesi"nin yer aldığını ifade etti.

Bin Karine ayrıca parti olarak, diyalog sürecinin, seçimlerde gözetleme görevini yapacak bağımsız bir mekanizma kurulmasıyla sonuçlanmasını ve şeffaflığın sağlanması için seçim kanununda düzenleme yapılmasını önerdiklerini dile getirdi.

Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, ülkede seçimlerin yapılmasını sağlamak üzere sivil toplum ve yönetim arasındaki diyaloğu yönetmesi için Cezayir Ulusal Diyalog Komitesi kurulması çağrısı yapmıştı.

Cezayir'de Ulusal Halk Meclisinin başkanlığına 11 Temmuz'da Bina Hareketi'nin yetkililerinden Süleyman Şinnin seçilmişti.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 00:41
  1. Cezayir
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