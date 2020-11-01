Cezayir’de Fransız vahşetinin 66. yılı

Fransa’nın Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, yaklaşık 1,5 milyon cana mal olan bağımsızlık savaşını bundan tam 66 yıl önce 1 Kasım 1954’te başlattı. Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken, yaşanan büyük acılar Fransa’nın Afrika’dan çekilirken bıraktığı “kara leke” olarak tarihe yazıldı.



Fransa 124 yıl sömürdü



Fransa, yüzyıllar boyunca Osmanlı yönetiminde kalan Cezayir’i 1830’da işgal etti. Cezayir’i topraklarına katan Paris, buraya 1 milyona yakın yerleşimci göndererek kalıcılığını pekiştirdi.



Fransa, iki dünya savaşı ve diğer askeri operasyonlarda Cezayirlileri asker olarak kullandı ama hep 2. sınıf insan muamelesi yaptı. Cezayir’in bağımsızlık oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC), Fransızlara karşı bağımsızlık mücadelesini 1 Kasım 1954’te başlattı. Fransa bu çağrıya daha fazla asker yığarak karşılık verdi. Fransa ordusu, UKC’nin eylemlerine şiddet ve baskıyı artırarak karşılık verdi. Paris yönetiminin Cezayir’de başvurduğu şiddet, yıldırma ve işkence yöntemleri tüm Cezayirlilerin UKC’nin yanında bağımsızlık mücadelesine girişmesine neden oldu.



Fransız örgütü de katletti



Cezayir savaşı ile 1958’de Paris’te hükümet devrildi. Yönetime Mayıs 1958’te Fransa’nın II. Dünya Savaşı lideri General Charles De Gaulle geçti. De Gaulle’ün Ocak 1960’da UKC ile müzakereleri başlattığı haberi Afrika’daki Fransız yerleşimcilerin tepkisine yol açtı. Fransa ve UKC 8 yıllık savaşın ardından Mart 1962’de Evian Barış Antlaşması’nı imzaladı. Ancak, Fransız ordusu ve istihbaratının desteklediği Fransız yerleşimcilerin “kara ayak” adlı silahlı örgütü, Cezayir’deki sivillere karşı saldırılarını kesmedi. Cezayir, Temmuz 1962’de yapılan referandumla bağımsızlığına kavuştu.



Paris'te kafatası müzesi



Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta, yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu. Ancak Fransa, tüm vahşete rağmen hâlâ soykırım suçunu kabul edip Cezayir’e tazminat ödemedi. Ayrıca Fransızlar, katlettikleri Cezayirlilerin kafataslarından Paris’te müze bile açtı.