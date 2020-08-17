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Aktüel

Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Ürdün ve Tunus'ta vaka sayıları yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-17 00:05:41 -
Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Cezayir'de 1370'e, Lübnan'da 103'e yükseldi, Ürdün ve Tunus'ta vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 1370'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede 450 kişide daha virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 38 bin 583'e çıktığı, 373 hastanın sağlığına kavuştuğu ve iyileşen sayısının 27 bin 17'ye ulaştığı kaydedildi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, koronavirüs yüzünden 6 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 439 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Toplam can kaybının 103'e, vaka sayısının 8 bin 881'e, iyileşenlerin sayısının 2 bin 724'e yükseldiği bildirildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, 39 yeni vaka tespit edildiğini, 7 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Şu ana kadar virüs nedeniyle 11 kişinin yaşamını yitirdiği, son veriler ışığında toplam vaka sayısının 1378'e, iyileşenlerin sayısının 125'ye yükseldiği ifade edildi.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle yeni ölüm kaydedilmediğini, 84 kişinin enfekte olduğunu duyurdu.

Şu ana kadar virüs yüzünden 54 kişinin yaşamını yitirdiği, son veriler ışığında toplam vaka sayısının 2 bin 107'ye, iyileşenlerin sayısının 1358'e yükseldiği kaydedildi.

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