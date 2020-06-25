Cezayir ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Cezayir'de 878'e, Bahreyn'de 71'e yükselirken, Ürdün, Lübnan ve Tunus'ta vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 9 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 197 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece ölü sayısının 878'e, vakaların da 12 bin 445'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 128 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 8 bin 920'ye ulaştığı ifade edildi.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 508 yeni vaka görüldüğü kaydedildi.

Toplam can kaybının 71, vakaların da 23 bin 570 olduğu aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 17 bin 977'ye ulaştığı bildirildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 kişide daha virüs tespit edildiği, 15 kişinin ise hastalığı yendiği ifade edildi.

Açıklamada, vaka sayısının 1086'ya, iyileşen hasta sayısının ise 797'ye çıktığı belirtildi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 18 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 1662'ye yükseldiği kaydedildi.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişide daha Kovid-19 teşhis edilmesiyle toplam vaka sayısının 1162 olduğu aktarıldı.









