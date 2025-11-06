Cezayir ve Azerbaycan arasında kritik anlaşma!

Cezayir ve Azerbaycan, ekonomik işbirliğini güçlendirmek amacıyla ortak ekonomi komisyonu kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u başkent Cezayir'deki Muradiye Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, iki ülke arasında ortak ekonomi komisyonu kurulması için bir anlaşma imzalandığını bildirdi.

Bayramov, "İki ülkeden yatırımcılar ve ilgili hükümet kurumları bu komisyona katılacak. Komisyon yılda en az bir kez toplanarak ikili işbirliği alanlarındaki çalışmaları değerlendirecek." ifadelerini kullandı.

Bayramov, iki ülke temsilcilerinin kısa süre içinde komisyon çalışmalarına başlamak üzere görevlendirileceğini ifade etti.

Cezayir ve Azerbaycan, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) üyesi ülkeler.