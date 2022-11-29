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Dünya Cezayir ve Azerbaycan arasında imzalar atıldı
Dünya

Cezayir ve Azerbaycan arasında imzalar atıldı

Cezayir ve Azerbaycan, enerji alanında mutabakat zaptı imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 18:56:00 -
Cezayir ve Azerbaycan arasında imzalar atıldı

Cezayir Enerji ve Madencilik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Enerji ve Madencilik Bakanı Muhammed Arkab’ın Azerbaycanlı mevkidaşı Perviz Şahbazov ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu görüşmede, Cezayir-Azerbaycan arasında enerji alanında iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik bir mutabakat zaptının imzalandığı bildirildi.

Görüşmede iki bakanın, ülkelerinin birçok ortak çıkar alanında iş birliğini geliştirme yönündeki arzuyu dile getirdiği vurgulanan açıklamada, Arkab ile Şahbazov’un hidrokarbon sektöründeki değer zincirinin tüm aşamalarında iki ülke şirketleri arasındaki yatırım fırsatlarını gözden geçirdiği kaydedildi.

Görüşmede Cezayir Ulusal Petrol ve Doğalgaz Şirketi Sonatrach ve Sonelgaz ile Azerbaycan Devlet Petrol ve Doğalgaz Şirketi SOCAR arasında deneyim alışverişinin yolları ve araçlarının yanı sırav doğalgaz piyasalarının durumu ile petrol piyasalarının gelişiminin de ele alındığı belirtilen açıklamada, bakanların, orta vadede piyasaları istikrara kavuşturmak adına OPEC+ ittifakı arasındaki diyalog sürecini ve Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu çerçevesinde iki ülke istişarelerini memnuniyetle karşıladığı aktarıldı.

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