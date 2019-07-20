Cezayir şampiyon oldu, Paris sokakları doldu taştı!
Uzun yıllar boyunca sömürgeci Fransa'nın zulmüne maruz kalan ve mülteci olarak gittikleri Fransa'ya yerleşen Cezayirliler, Cezayir Milli Futbol Takımı'nın şampiyon olmasının ardından sokaklara inerek büyük sevinç yaşadı.20 Temmuz 2019 Cumartesi 22:06
yeniakit.com.tr
2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal'i yenen Cezayir, şampiyon oldu.
Kahire Uluslararası Stadı'nda oynanan karşılaşmada Cezayir, 2. dakikada Baghdad Bounedjah'ın kaydetiği golle maçı önde götürdü ve kupayı müzesine taşıdı.
Paris sokakları doldu taştı
Fransa'nın sömürgecilik faaliyetleri nedeniyle ülkelerinden çıkmak zorunda kalan ve Paris'e yerleşen Cezayirliler, şehrin sokaklarında kutlama yaptı. Cezayirliler, şampiyon olan Cezayir Milli Futbol Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası'nı ülkesine götürmesinin sevincini yaşadı.
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