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Dünya Cezayir ordusu: Filistin davası Cezayir’in merkezi meselesidir
Dünya

Cezayir ordusu: Filistin davası Cezayir’in merkezi meselesidir

Yeniakit Publisher
2023-11-07 09:54:00 -
Cezayir ordusu: Filistin davası Cezayir’in merkezi meselesidir

Cezayir ordusu, Filistin davasının Cezayir'in merkezi meselelerinden biri olduğunu ve Filistinlilerin tüm haklarını elde edinceye kadar bu davaya ilişkin tavırlarının değişmeyeceğini bildirdi.

Cezayir ordusu, Filistin davasının Cezayir'in merkezi meselelerinden biri olduğunu ve Filistinlilerin tüm haklarını elde edinceye kadar bu davaya ilişkin tavırlarının değişmeyeceğini bildirdi.

Cezayir ordusunun resmi bülteni El-Ceyş Dergisi’nin kasım sayısında, İsrail’in aralıksız saldırılarına maruz kalan Filistin’de yaşananlara ilişkin bir değerlendirme yazısı yayınlandı.

Yazıda, Cezayir’in, 1988’de Yasir Arafat tarafından Cezayir’de bağımsızlığı ilan edilen Filistin devletini ilk tanıyan devlet olduğuna dikkat çekilerek, “Filistin davası, Cezayir’in hem halk hem de devlet düzeyinde en merkezi meselelerinden biridir.” ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in sivil Filistin halkına yönelik vahşi bir soykırım savaşı yürüttüğü vurgulanan yazıda, “Tüm göstergeler ve gerçekler, Siyonist işgal rejiminin Filistin davasını tasfiye etme planı olduğunu doğrulamaktadır.” denildi.

Yazıda Filistinlilerin terörist olmadığı, haklarını ve vatanlarını koruduklarına işaret edilerek, “Filistinliler, gasp edilen tüm haklarını geri alana kadar, Cezayir’in bu davaya desteği değişmeyecektir, duruşu sabit kalacaktır.” ifadelerine yer verildi.
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Ayrıca yazıda, Filistin halkının da sömürgeciliğe karşı mücadele eden Cezayir halkı gibi kendi toprakları üzerinde barış içinde yaşamaktan başka taleplerinin olmadığı kaydedildi.

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