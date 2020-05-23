Cezayir, Irak ve Umman'da Kovid-19'dan ölüm sayıları yükseldi

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 572'ye, Irak'ta 152'ye, Umman'da 35'e yükselirken, Ürdün ve Libya'da vaka sayılarında artış yaşandı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 572'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 195 kişide daha virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 8 bin 113'e çıktığı kaydedilirken, iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 254 olduğu duyuruldu.

- Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 308 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.



Böylece toplam vefat sayısının 152'ye, vaka sayısının da 4 bin 272'ye çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 2 bin 585 olduğu duyuruldu.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 473 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.



Böylece toplam can kaybının 35'e, vaka sayısının da 7 bin 257'ye çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 1848 olduğu bilgisi verildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 704'e çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ana kadar ülkede kaydedilen virüs kaynaklı can kaybının 9, iyileşen hasta sayısının ise 441 olduğu bildirildi.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, 3 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve vaka sayısının 75'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar ülkede kaydedilen virüs kaynaklı vefat sayısı 3, iyileşen hasta sayısı ise 38 olarak paylaşıldı.



