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Dünya Cezayir hükümetinden cinsel sapkınlığa karşı örnek kampanya!
Dünya

Cezayir hükümetinden cinsel sapkınlığa karşı örnek kampanya!

Cezayir, 3 Ocak'tan bu yana cinsel sapkınlığı teşvik eden ürünlerin pazarlanmasını önlemek için "Ailenizi koruyun" sloganıyla başlattığı ulusal kampanyayı başarılı bir şekilde sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 17:59:00 -
Cezayir hükümetinden cinsel sapkınlığa karşı örnek kampanya!

Cezayir'de hükümet, 3 Ocak'ta "Ailenizi koruyun" sloganıyla cinsel sapkınlığa karşı örnek bir kampanya başlattı.

Cezayir Ticaret Bakanı Kemal Rızık, bu ay başında yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak Cezayir toplumunun dini inancına ve ahlaki değerlerine ve tüketicinin manevi çıkarlarına zarar veren semboller ve renkler taşıyan ürünlerin yaygınlaşmasıyla mücadele için bilinçlendirme kampanyası başlattıklarını belirtmişti.

Rızık, "Bu ürünlerin satışının engellenmesi, pazarlama yolu ve elektronik satış alanlarından çekilmesi için emniyet teşkilatları ve jandarma ile işbirliği içinde denetim başlattık." ifadelerini kullanmıştı.

Cezayirlilere seslenen Rızık, "Ailelerinizi koruyun, İslam'a ve ahlaki değerlerimize aykırı renkler içeren ürünlerden kendinizi sakının." demişti.

Yetkililer, cinsel sapkınlığa daha önce de müsaade etmiyordu. 2022 yazında okul malzemeleri, küçük çocuklar için oyuncaklar ve 4 bin 561 Kur'an-ı Kerim de dâhil olmak üzere 38 binden fazla ürün, cinsel sapkınlığı temsil eden renkleri barındırdığı için piyasadan geri çekilmişti.

Cezayir hukukunda sapkınlık cezası

Cezayir kanunlarında cinsel sapkınlıkta bulundukları tespit edilen kişilere iki aydan iki yıla kadar hapis ve 500 ila 2000 dinar (yaklaşık 100 avro) para cezası ile cezalandırılıyor. Faillerden biri 18 yaşını doldurmamış ise, aynı maddeye göre ergin olanın cezası üç yıla kadar hapis ve on bin dinar para cezasına kadar artırılabiliyor. (İLKHA)

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