Cezayir halkı ‘köklü değişim’ talebiyle yine sokaklarda

Hirak protesto hareketinin ikinci haftasında başkent Cezayir, Vehran, Becaye ve Konstantin gibi kentler, “köklü değişim” talebinin dillendirildiği gösterilere sahne oldu.



Göstericilerden siyasi aktivist Ali Lahdari, Cezayirlilerin her hafta barışçıl gösterilerle değişim çağrısı yaptığını söyledi. Lahdari, değişimin istenen düzeyde olmadığını ve bu yüzden gösterilerin devam ettiğini belirtti.



Bir diğer aktivist Süfyan Hedaci ise koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle duran gösterilerin yeniden ve güçlü bir şekilde başladığını ifade etti. Hedaci, halkın köklü değişim konusunda ısrarcı olduğunu ve talepleri gerçekleşinceye kadar sokaklarda kalmaya devam edeceğini dile getirdi.