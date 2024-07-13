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Dünya Cezayir, Gazze'yle dayanışma kapsamında tüm festivalleri durdurdu
Dünya

Cezayir, Gazze'yle dayanışma kapsamında tüm festivalleri durdurdu

Yeniakit Publisher
2024-07-13 12:30:00 -
Cezayir, Gazze'yle dayanışma kapsamında tüm festivalleri durdurdu

Cezayir, Gazze'yle dayanışma amacıyla bu yaz tüm büyük sanat festivallerinin ertelendiğini duyurdu.

Cezayir, Gazze'yle dayanışma amacıyla bu yaz tüm büyük sanat festivallerinin ertelendiğini duyurdu.

Cezayir Kültür Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırıma maruz kalan Gazze Şeridi'yle dayanışma amacıyla bu yaz yapılması planlanan tüm büyük sanat festivallerinin ertelendiğini duyurdu.

Kültür ve Sanat Bakanı Süreyya Muluci yaptığı açıklamada, "İşgal güçlerinin gerçekleştirdiği katliamlar ve soykırım savaşının dehşetinin artması karşısında bakanlık, bu yaz için planlanan tüm büyük sanat festivallerinin ertelenmesine karar verdi." dedi.

Bakanlığın, festivallerin yerine Filistin davasını destekleyecek başka kültürel ve entelektüel faaliyetler düzenleyeceği belirtildi. (İLKHA)
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