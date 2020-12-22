Cezayir Fransa'ya kaçırılan belgeleri istedi

Cezayir Devlet Radyosu'na konuşan Şeyhi, Fransa'nın ülkeye dönük sömürge geçmişini unutmayacaklarını ve bu dosyayı kapatmayacaklarını söyledi.

Şeyhi, sömürge döneminde Fransa'ya kaçırılan belgeleri geri istediklerini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanlığından cumartesi günü yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun'a, Fransa'nın sömürge dosyasıyla ilgili raporun Ocak 2021'de hazır olacağı bilgisini verdiği belirtilmişti.

Fransız basınında yer alan haberlerde ise iki ülke arasında uzlaşıyı sağlamakla görevlendirilen Cezayir tarihi uzmanı Benjamin Stora'nın, Macron'a sömürge dosyasının çözümüyle ilgili bir rapor sunduğu kaydedilmişti.

Cezayir ile Fransa arasında dört yıldır devam eden müzakereler

Cezayir ve Fransa, yaklaşık dört yıldır Paris'in sömürge dönemine ilişkin dört ayrı başlıkta müzakereler yürütüyor.

Söz konusu başlıklar Cezayir'in Fransa'daki arşivlerinin teslimi, bağımsızlık savaşı sırasında öldürülen Cezayirli liderlerin kemiklerinin iadesi, Sahara Çölü'nde yaptığı nükleer denemeler nedeniyle Fransa'nın Cezayirli mağdurlara tazminat ödemesi ve 1954-1962 yıllarındaki bağımsızlık savaşı sırasında kaybolan 2200 Cezayirlinin durumu olarak sıralanıyor.

Cezayir'in tarihi arşivlerini teslim etmeyi reddeden Fransa, temmuzda 24 Cezayirli bağımsızlık savaşçısının kafataslarını Cezayir yönetimine teslim etmişti.

Cumhurbaşkanı Tebbun, 19 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Danışmanı Abdülmecid Şeyhi'yi "ulusal tarih ve arşivleri yeniden yapılandırma" göreviyle yetkilendirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise 25 Temmuz'da Cezayir tarihi uzmanı Benjamin Stora'yı "sömürge tarihi ve Cezayir Savaşı" konusunu araştırarak "iki halk arasında uzlaşıyı" sağlamak üzere atamıştı.

Cezayir her defasında Fransa'dan sömürge döneminde işlediği suçları kabul etmesini ve özür dilemesini talep ediyor ancak Paris yönetimi geçmişe bir sünger çekilmesi çağrısında bulunarak bu isteği yerine getirmiyor.