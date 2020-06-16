Cezayir Fetva Kurumundan "Camilerin açılması için şartlar elverişli değil" açıklaması

CEZAYİR (AA) - Cezayir Resmi Fetva Kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılan camilerin yeniden açılması için henüz şartların uygun olmadığını bildirdi.

Din İşleri Bakanlığına bağlı Cezayir Resmi Fetva Kurumu, hükümetin, salgından korunmak için mart ayında uygulamaya koyduğu birtakım kısıtlamaları gevşetme kararı almasının ardından camilerin de yeniden ibadete açılması yönündeki taleplerin gündeme gelmesi üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, uzmanların, camilerin yeniden açılması için şartların elverişli olmadığı yönünde görüş bildirdiği kaydedildi.

Bu görüşlere binaen camilerin henüz açılmayacağı belirtilen açıklamada, "Cezayir'in içinde bulunduğu durumu iyi bilen sağlık uzmanları, camiler gibi kapalı alanlarda kalabalık oluşturacak mekanların açılmasını onaylamıyor. Camilerin kapatılmasına yol açan nedenler ortadan kalkıncaya kadar uyarıları dikkate almamız gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Cezayir'de Kovid-19 önlemleri kapsamında 17 Mart'ta camilerin kapatılması kararı alınmıştı.



Hükümet, 7 Haziran'da salgında ikinci aşamaya geçildiğini ve aşamalı olarak kısıtlamaların kaldırılacağını bildirmişti. Bu kapsamda 14 Haziran itibarıyla 19 vilayette sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, 29 vilayette ise kısmi sokağa çıkma yasağının 20.00- 05.00 saatlerinde uygulanacağı, bazı sektörlerde faaliyetlerin başlayacağı duyurulmuştu.