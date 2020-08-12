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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan anayasa değişikliği için referanduma hazırlık talimatı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun: - "Vatandaşlarımızın ülkelerinin geleceğine en iyi şekilde karar verebilmesi için sizi (ilgili devlet kurumları) anayasa referandumuna hazırlık yapmaya davet ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-12 18:10:46 -
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan anayasa değişikliği için referanduma hazırlık talimatı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, devlet kurumlarının ülkede anayasanın değişimi için düzenlenecek bir referanduma hazır olmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Tebbun, başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında, ilgili devlet kurumlarının "kapsamlı bir anayasa değişikliği" için yapılacak bir referanduma hazır olmaları gerektiğini belirtti.

Tebbun, "Vatandaşlarımızın ülkelerinin geleceğine en iyi şekilde karar verebilmesi için sizi anayasa referandumuna hazırlık yapmaya davet ediyorum." dedi.

Anayasada köklü değişiklik talebinin 2019 yılının şubat ayındaki gösterilerle başladığını vurgulayan Tebbun, anayasada değişiklik kararının "kapalı kapılar ardında alınmadığını" ifade etti.

Tebbun, ülkedeki her kesimin katılımının sağlanacağı bir "mutabakat anayasası" üzerinde çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Anayasa referandumunun düzenleneceği tarihe ilişkin net bir bilgi vermeyen Tebbun, "Ülkede değişim süreci başladı." şeklinde konuştu.

- Cezayir'de anayasa değişikliği

Cumhurbaşkanı Tebbun seçim kampanyasında Cumhurbaşkanına verilmiş geniş yetkileri azaltacak ve güç dengesi sağlayacak köklü bir anayasa değişikliği vaadinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 8 Ocak'ta yeni bir anayasa hazırlamak için uluslararası anayasa uzmanı Ahmed Laraba liderliğindeki 17 üyeli bir uzmanlar heyeti görevlendirmişti.

Fransız sömürüsünün ardından 1962'de bağımsızlığına kavuşan Cezayir'de eski Cumhurbaşkanları Ahmed bin Bella (1962-1965), Huari Bumedyen (1965-1978), Şadli Bencedid (1979-1991), Liamine Zeroual (1995-1999), Abdulaziz Buteflika (1999-2019) dönemlerinde yedi kez Anayasa değişikliğine gidildi.

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun uyarıları sonucu 20 yıllık yönetimin ardından 2 Nisan'da istifasını sunan Buteflika'nın döneminde ise 2002, 2008 ve 2016 yıllarında anayasa değişikliği yapılmıştı.

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