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Gündem

Cezayı millet değil Sezgin hak ediyor

PKK yandaşı CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun şehit Mevlüt Bengi’yle ilgili küstah paylaşımına tepki gösteren Ziraat Mühendisi Hatice Olgun’un 7 ay 15 gün adli para cezasına çarptırılmasına büyük tepki geldi.

2020-04-24 09:44:00 -
Cezayı millet değil Sezgin hak ediyor

 Faruk Arslan  İstanbul 

Cezalandırılması gereken kişinin Tanrıkulu olması gerektiğini belirten hukukçular ve STK temsilcileri bu hukuk garabetinin üst mahkemeden dönmesi gerektiğini söylediler. Avukat Sinan Pak: “Sezgin Tanrıkulu’nun bu sözleri mahkemeye taşıması bile yanlıştır. Cumhurbaşkanına, devlete, millete, dine, orduya hakarette bulunulduğunda ‘ifade özgürlüğü’ diyen bir kimsenin, kendisine yöneltilmiş en küçük bir eleştiriyi dahi bu şekilde hazmedemiyor oluşu ne kadar samimiyetsiz olduklarının göstergesidir. Mahkemenin bu yanlış kararının üst mahkemede bozulacağı kanaatindeyiz.” İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Başkanı Ali Akbaş: “Sezgin Tanrıkulu denilen terör örgütü piyonunun cezalandırılması gereken yerde, ona eleştiri yönelten vatandaşın ceza alması rezalettir. Eleştiri bile denilmeyecek bir ifadedir ‘kravatlı militanlar’ sözü. Karar şehit Mevlüt Bengi’nin ruhunu yaralamıştır.”


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Türkoğlu

HSYK bu durumu gözden geçirmeli
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İs-hak

Şimdi zurnanın son deliğine geldikmi s.tanrıkulunun yadiği fışkıyı görmüyor sen dışkı yedin diyen kişiyi cezalandırıyor ey hakim pardon hakim koltuğunda oturana soruyorum sen narkodikmisin sarhoşmusun seningibi hakim engizisyon mahkemesinde yoktu ey hsk.bu adama bir diyeceğiniz yokmu bir vatandaş olarak bu rezaleti hazmedemiyorum ey allahındeyilde tanrının kulu senin suratının çirkinliği yediğin dışkının tezahürü ama anlamazsın Allah belanı versin
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