Cezayı millet değil Sezgin hak ediyor

Faruk Arslan İstanbul

Cezalandırılması gereken kişinin Tanrıkulu olması gerektiğini belirten hukukçular ve STK temsilcileri bu hukuk garabetinin üst mahkemeden dönmesi gerektiğini söylediler. Avukat Sinan Pak: “Sezgin Tanrıkulu’nun bu sözleri mahkemeye taşıması bile yanlıştır. Cumhurbaşkanına, devlete, millete, dine, orduya hakarette bulunulduğunda ‘ifade özgürlüğü’ diyen bir kimsenin, kendisine yöneltilmiş en küçük bir eleştiriyi dahi bu şekilde hazmedemiyor oluşu ne kadar samimiyetsiz olduklarının göstergesidir. Mahkemenin bu yanlış kararının üst mahkemede bozulacağı kanaatindeyiz.” İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Başkanı Ali Akbaş: “Sezgin Tanrıkulu denilen terör örgütü piyonunun cezalandırılması gereken yerde, ona eleştiri yönelten vatandaşın ceza alması rezalettir. Eleştiri bile denilmeyecek bir ifadedir ‘kravatlı militanlar’ sözü. Karar şehit Mevlüt Bengi’nin ruhunu yaralamıştır.”