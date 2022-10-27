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Medya Cezayı Facebook yedi! Ses Karar'dan geldi
Medya

Cezayı Facebook yedi! Ses Karar'dan geldi

Rekabet Kurumu tarafından, kural ihlali yapan Facebook, WhatsApp ve Instagram'a 346,7 milyon lira para cezası verildi. Gelişme Ahmet Davutoğlu'na yakın Karar gazetesinde, "Türkiye'den git cezası" şeklinde haberleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 17:33:00 - 2022-10-27 17:37:56
Cezayı Facebook yedi! Ses Karar'dan geldi

 Yeniakit.com.tr 

Rekabet Kurulu, veri paylaşma zorunluluğu soruşturması kapsamında Meta platformunda yer alan Facebook, Whatsapp ve Instagram'a 346,7 milyon lira idari para cezası verdi.

Cezayı Facebook yerken, ses Ahmet Davutoğlu'na yakın Karar gazetesinden çıktı.

İlk ses Karar'dan çıktı

Gelişmeyi haberleştiren Karar gazetesi, kural ihlali yapan sosyal medya platformlarına kesilen cezayı, "Türkiye'den git cezası!" başlığı ile haberleştirdi.

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