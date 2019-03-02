Cezaya sinirlendi, EDS'yi kurşunladı! Burdur'da ceza yedikten sonra sinirlenen M.B. EDS'yi kurşunladı. Gözaltına alınan şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde geçen 21 Şubat'ta, Alparslan Türkeş Bulvarı'nın Burdur- Antalya yönünde bulunan Elektronik Denetleme Sistemi'nden (EDS) sinyal alınmaması üzerine inceleme yapıldı. Polisin pazartesi günü yaptığı incelemede EDS'nin kurşunlanarak hasar gördüğü belirlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma kapsamında mobese kayıtları kontrol edildi. Ekipler, EDS'ye, M.B. adlı kişinin silahla ateş ettiğini tespit etti.



Polis, M.B.'yi gözaltına aldı. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, EDS cezası yediği için sinirlenerek ateş ettiğini söyledi. M.B., mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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