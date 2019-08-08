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Cezasını okul boyayarak çekiyor

Samsun'da Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde hakkında 300 saat kamu yararına çalışma tedbiri bulunan kişi, Epçeli Köyü İlkokulunu boyuyor

08 Ağustos 2019 Perşembe 19:33
Cezasını okul boyayarak çekiyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçe Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde hakkında 300 saat kamu yararına çalışma tedbiri bulunan kişi, cezasını Epçeli Köyü İlkokulunu boyayarak çekiyor.

İlçe Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında okulların 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getirilmesi amacıyla işbirliği protokolü yapıldı.

Protokol kapsamında Çarşamba Hakimliği tarafından hakkında 3 bin lira adli para cezası verilen ancak cezayı ödeyemediği için 300 saat kamu yararına çalışma tedbiri bulunan H.Y. Epçeli Köyü İlkokulunun temizlik, boya ve tadilat işlerini yapıyor.

Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Soğukpınar, "Kamu yararına çalışma cezası bulunan şahıs, Epçeli Köyü İlkokulunun boyanması işini kendi köyü olması sebebiyle gönüllü olarak istedi. 10 gün içinde okulun tamamının boyanmasını tamamlayarak özveride bulundu." dedi.

Okul Müdürü Emre Çakır ise okullarının boyanmasından memnun olduklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 19:33
  1. Denetimli Serbestlik
  2. Okul Boyama
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