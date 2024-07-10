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Tarım Cezası 387 bin 141 lira! Bu bitkiyi koparan yandı
Tarım

Cezası 387 bin 141 lira! Bu bitkiyi koparan yandı

Yeniakit Publisher
2024-07-10 11:38:32 - 2024-07-10 11:38:31
Cezası 387 bin 141 lira! Bu bitkiyi koparan yandı

Ardahan’ın Posof ilçesinde endemik bir tür olan Kafkas zambağını koparana 387 bin 141 lira para cezası kesilecek.

Posof'un kuzey yamaçlarında yetişen Kafkas zambakları Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri tarafından koruma altında tutuluyor ve sürekli kontrol ediliyor.

Posof’un Doğal güzelliklerine bir başka güzellik katan Kafkas zambağını koparanlara, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu uyarınca 387 bin 141 lira idari ceza uygulanıyor.

Nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan endemik bitki türü Kafkas zambakları yaz aylarında çiçek açıyor. Her yıl Haziran sonu ve Ağustos ortalarına kadar Ardahan’ın Posof ilçesini çevreleyen dağların eteklerinde kendini gösteren endemik bitki türü Kafkas zambağı bu yıl yeniden çiçek açtı.

Kafkas zambağının Posof'un kuzey bölgelerinde yetiştiğini söyleyen Serhat Soylu, "Endemik bir tür olan Kafkas zambağı, Posof’un kuzey yamaçlarında yetişir. Yaklaşık bin 500 ile 2 bin rakımları arasında kendiliğinden doğal oluşur" dedi.

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