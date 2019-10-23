Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar

Bir masa ile sandalyeyi kaldırıma koyan kendine kazanç kapısı oluşturmak için vale adı altında park işine girince, İstanbul'da özellikle belli noktalarda neredeyse ücretsiz yer bulmak imkansız hale geldi.

Park için bu tarz aracılardan başka çaresi olmayan vatandaş ise aracını fiyatları 10 ile 50 TL arasında değişen rakamlarla yasal görünümlü değnekçilere teslim ediyor. Tabi iş sadece parasal kısımla da sınırlı kalmıyor.

Gelişi güzel yapılan parklar sonrası araçlara kesilen cezalar ve aracın modeline ve donanımına göre yapılan hız denemesi ve artistik hareketler sonrası alınan ufak tefek darbeler de gün sonu araç sahibine hatıra olarak kalıyor.

Yasal görünümlü değnekçilik olarak da ifade edilen kayıtsız valeler sadece caddeleri ve sokakları da işgal etmiş değil.

Çok sayıda mekanın, alışveriş merkezinin ve otelin yanı sıra hastanelerin dahi önü vale adı altında faaliyet gösteren değnekçiler tarafından adeta ele geçirilmiş durumda.

100 binden fazla kişi çalışıyor

Konuyla ilgili konuşan Tüm Vale İşletmecileri Ve Çalışanları Derneği (TOVDER) Başkanı Mustafa Nohut, valenin isteğe bağlı ücretli bir şekilde özel hizmet veren işletme olduğunu dile getirerek, vale ve değnekçi ayrımının iyi yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Türkiye genelinde 2 bin 750 adet vale firması olduğunu ve 100 binden fazla kişinin de bu iş kolunda çalıştığını dile getiren Nohut, sektörün ağırlıkla konumlandığı illeri ise İstanbul, İzmir ve Ankara şeklinde sıraladı.

Sigorta şart

Park hizmeti veren yerlerin Vale Yönetmeliği çerçevesinde hizmet vermesi gerektiğini bunun da kapsamında şirketin kendine özel bir otopark alanı bulunmasının zorunlu olduğunu kaydeden Nohut, ''Vale hizmeti vereceklerin öncelikle bir şirket kurulumu yapması gerekiyor. Bunun dışında tüm çalışanlarının sigortalı olması da şart. Ayrıca üçüncü şahıslara yönelik Mali Mesuliyet Sigortası da yaptırmaları zorunlu. Bunun için de sigorta şirketleri zaten otopark zorunluluğu koşuyor.'' dedi.

Tutanak ile teslim edin

Vatandaşların aracını valeye verirken çalışanların şirket unvanının da yer aldığı yaka kartlarının yanı sıra araç teslim tutanağı ile teslim etmesi gerektiğine de vurgu yapan Nohut, '' Ciddi paralar vererek aldığınız aracınızı birine teslim ediyorsunuz muhakkak bu tarz detaylara dikkat etmelisiniz. Çünkü aksi halde aracın çalınması halinde kasko şirketleri de aracınızı kendi elinizle teslim etmişsiniz diyerek gereken ödemeyi yapmayabiliyor.'' diye konuştu.

İSPARK'ın 3 katı kadar fiyat talep edilebilir

Vale ücretlerindeki 10 ile 50 TL arasında gidip gelen değişkenliğe de ilişkin konuşan Nohut, işin bu tarafında ise aracın park yapılması için verildiği bölgeye göre fiyatların değişkenlik gösterebileceğini belirtiyor.

Nohut, fiyat noktasında İstanbul için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde parkın bulunduğu bölgedeki İSPARK ücretlerinin dikkate alınması yönünde bir görüş ortaya çıktığını, burada da söz konusu ücretin 3 katı kadar bir rakamın talep edilebileceğini vurguladı.

(Yeni Şafak)