Cezaevine giderken polis aracından atladı! Tekirdağ'da 10 yıl hapis cezası verilen 20 yaşındaki Ali S. cezaevine giderken polis aracından atladı. Yaralanan Ali S. hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hakkında verilen 10 yıllık hapis cezası kesinleşince tutuklanan Ali S. (20), cezaevine götürülürken, kaçmak için polis aracından atladı. Yaralanan Ali S., hastanede tedaviye alındı. Malkara'daki bir birlikte vatani görevini yapan Ali S., daha önce işlediği bir suçtan dolayı hakkındaki 10 yıl hapis cezası kesinleşince, gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ali S., hafif ticari polis aracına bindirilerek, Tekirdağ'a cezaevine götürülmek üzere yola çıkarıldı. Araç, İnecik Mahallesi yakınlarına geldiğinde Ali S., firara teşebbüs etti. Aracın kapısını açıp yola atlayan Ali S., yaralandı. Kanlar içinde kalan Ali S.'ye ilk müdahaleyi, polis ekiplerinin çağırdığı sağlık ekipleri yaptı. Ali S., Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ali S.'nin tedavisinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.

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