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Cezaevinden kaçıp 14 yaşındaki kızı alıkoyan sabıkalı, operasyonla yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırarak alıkoyan cezaevi firarisi, polis tarafından düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı.

02 Mart 2019 Cumartesi 13:07
Cezaevinden kaçıp 14 yaşındaki kızı alıkoyan sabıkalı, operasyonla yakalandı

Bursa Yarı Açık Cezaevi'nden bir ay önce firar eden ve bu süreçte pek çok olaya karışıp, 14 yaşındaki bir kız çocuğunu alıkoyan Hüseyin Belikırıkoğlu (24), şafak operasyonu ile yakalandı.

İznik ilçesinde uyuşturucu satıcılığından tutuklanan Hüseyin Belikırıkoğlu, Bursa Yarı Açık Cezaevi'ne gönderildi. Belikırıkoğlu, bir ay önce ise cezaevinden firar etti. 14 yaşındaki bir kız çocuğunu alıkoyan Belikırıkoğlu, geçen hafta yaralamalı trafik kazasına karıştı.

Kazadan sonra kaçan zanlı dün akşam ise bıçakla yaralama olayı gerçekleştirdi. Firari olduğu dönemde 6 adet hırsızlık olayına da karışan Hüseyin Belikırıkoğlu, İznik polisi tarafından Selçuk Mahallesi'nde bir eve düzenlenen şafak operasyonu ile yakalandı. Belikırıkoğlu, alıkoyduğu iddia edilen kız G.S. adlı kız çocuğu ile yakalandı. G.S., ailesine teslim edildi.

7 ayrı suçtan arama kaydı bulunan cezaevi firarisi Hüseyin Belikırıkoğlunun farklı suçlardan da 30 sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 13:07
  1. Bursa
  2. İznik
  3. İznik Gölü
  4. Cezaevi firarisi
  5. Hüseyin Belikırıkoğlu
  6. şafak operasyonu

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş15 dk önce
    adam suç makinesi olmuş dışarlarda serbestçe dolaşıyor işte tc adaleşi böyle cennettt bunlar için

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