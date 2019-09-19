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Cezaevinden izinli çıktı, eski eşini yağ ile yaktı

İstanbull'da cezaevinden izinle çıkan bir kişi, iki çocuğunun annesi eski eşini önce bıçakladı ardından çaydanlıkta ısıttığı kızgın yağı üzerine döktü. Vücudunun büyük bölümü yanan kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

19 Eylül 2019 Perşembe 14:49
Cezaevinden izinli çıktı, eski eşini yağ ile yaktı

Olay geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde Küçükçekmece Halkalı'da yaşandı. 28 yaşındaki Kübra T., Ersin Ü. ile 6 yıl imam nikahıyla evli kaldı. 5 ve 3 yaşlarında iki çocukları olan çift, 1,5 yıl önce ayrıldı. 40 yaşındaki Ersin Ü.  bu sırada hırsızlık suçundan cezaevine girdi. Ersin Ü., geçtiğimiz hafta cezaevinden bir haftalığına izinli çıkarak genç kadının iş yerine gitti. İddiaya göre genç kadın,  Ersin Ü.'nün barışma teklifine olumsuz yanıt verdi. Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan Ersin Ü., ertesi gün sabah saatlerinde Kübra T.'nin oturduğu eve geldi. Ersin Ü.,  balkon kapısından gizlice eve girdi.

 ÖNCE BIÇAKLADI SONRA KIZGIN YAĞ DÖKTÜ

Mutfağa yönelen Ersin Ü., tezgahtaki sıvı yağı çaydanlığın içine boşalttı. Ersin Ü., çaydanlığa doldurduğu yağı ocağa koyarak ısıttı . Tezgahtan bir bıçak da alan Ersin Ü., kadının uyuduğu odaya girdi  Kübra T.'yi uyandıran Ersin Ü. iddiaya göre "Bana yar olmuyorsun, başkasına da olma" diyerek kadını önce bacağından bıçakladı, ardından kafasından aşağı kızgın yağ döktü. Kadının çantasında bulunan bir miktar parayı da çaldığı öne sürülen saldırgan kaçtı

"İDAM İSTİYORUZ"

28 yaşındaki genç kadının kolları, yüzü ve göğsü dökülen yağ ile yandı. Yaralı kadın, can havliyle polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kübra T., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun büyük bölümü yanan Kübra T.'nin tedavisi sürerken, bileğinin kesilme riski olduğu öğrenildi. Yaşanan olayı anlatan geç kadının halası, "Eski kocası hapisteydi, 1 hafta izinli çıkmış. Çocuklarını gördü. Pazar günü de kızgın yağ ile yaktı. 'Bana yar olmuyorsun, başkasına da yar olma' diyerek yaktı. Daha önce de aralarına problem oluyordu. Evinin eşyalarını falan satmıştı.  Hem yaktı, hem de parasını aldı gitti.  İdam edilmesini  istiyoruz.  Bizim duyduğumuza göre tekrar cezaevinde şu an. Kübra'nın kollarındaki damarlar açılmazsa kesilebilirmiş. Bir an önce iyileşmesini istiyoruz. Herkesten destek bekliyoruz" diye konuştu. Olay sonrası kaçan  Ersin Ü.'nün tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 14:49
  1. İstanbul
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  3. yağ
  4. GÜNCEL Haberleri

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