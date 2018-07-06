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Cezaevinden firar etti, kahvede yakalandı!

Bursa'da 11 suçtan aranan cezaevi firarisi H.B.G. (30), jandarma tarafından kahvede yakalandı.

06 Temmuz 2018 Cuma 12:42
Cezaevinden firar etti, kahvede yakalandı!

Alınan duyum üzerine harekete geçen jandarma devriye ekibi, cezaevinden firar eden ve 'dolandırıcılık, bıçak ve diğer aletleri izinsiz almak ve satmak, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet' gibi 11 suçtan aranan H.B.G.'yi, merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bir kahvede gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilen H.B.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 12:42
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