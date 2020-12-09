Cezaevinden çıktı, uyuşturucuyla yakalandı
Muğla'da koronavirüs salgını nedeniyle cezaevinden izinli çıkan şahıs, uyuşturucuyla yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izinli ayrılan S.D'nin Aydın'dan Muğla'ya uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin bindiği otobüsü durduran ekipler, kokuya duyarlı dedektör köpek "Kaptan" yardımıyla yapılan aramada, şüphelinin üstünde 266 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.D, jandarma karakoluna götürüldü.