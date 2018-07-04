Cezaevinden çıkan CHP'li parti aracını çaldı, kaza yaptı...
Adana'da bulunduğu cezaevinden izinli çıkan CHP üyesi olduğu belirlenen şahıs, çıktıktan sonra partiye ait minibüsü çalarak gezmeye çıktı. Seyir halindeyken kaza yapan şahıs olaydan sonra cezaevine geri döndü.04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:08
CHP Çukurova İlçe Başkanı Zihneti Emre, 28 Haziran'da bir kişinin partiye ait 01 CHP 11 plakalı minibüsü çaldığı, kaza yaptıktan sonra aynı yerine bıraktığı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne başvurdu.
Polisle güvenlik kameralarını inceleyen Emre, binanın yangın merdiveninden tırmanarak sekreterin masasındaki minibüsün anahtarını alan kişinin, parti üyesi olan A.K. (24) olduğunu belirtti.
Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten polis, şüpheli A.K'nin izinli çıktığı cezaevine giderek teslim olduğunu tespit etti.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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