Cezaevindeki Kadir Şeker de koronavirüse yakalandı | Kadir Şeker kimdir?

Konya'da Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in (20) yargılanmasına başlandı. Sabah saatlerinde kaldırıldığı hastanede yapılan corona virüs testi pozitif çıkan ve cezaevinde karantinaya alınan Şeker, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Eldiven ve maske taktığı görülen Şeker'in tahliyesini talep ettiği duruşma, mahkeme heyetince tutukluk halinin devamına karar verilerek, ertelendi.

Kadir Şeker neden cezaevindeydi?

Kadir Şeker, tıp eğitimi için üniversite sınavına hazılanıyordu. Konya'da bir çiftin kavgasına müdahale etmek için araya girdiği sırada taraflardan birinin bıçakla ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Olay, 5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe D. evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker, olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın müebbet hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. İddianameyi kabul eden 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için 29 Nisan'ı belirledi. Daha sonra ise duruşma bugün saat 11.30'a alındı.

Koronavirüse yakalandı

Kadir Şeker'in rahatsızlanması üzerine sabah saatlerinde götürüldüğü hastanede yapılan corona virüs testi pozitif çıktı. Cezaevine geri getirilen Şeker, tek kişilik koğuşta karantinaya alındı.

Konya E tipi Kapalı Cezaevi'nde mahkûm ve görevli personele corona virüsü testi yapıldı. Yapılan test sonucunda aralarında görevli sağlık memuru, öğretmen, infaz koruma memuru ve mahkûmların bulunduğu 31 kişide corona virüsü tespit edildi.

İddialara göre durum Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi. Yapılan kısa süreli değerlendirmenin ardından Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde sağlık önlemleri üst düzeye çıkarılırken cezaevine kontrollü bir şekilde yapılan giriş çıkışlar tamamen durduruldu.

Kadir Şeker kimdir?

Kadir Şeker, 20 yaşında ve Konyalıdır. Üniversite sınavına hazırlandığı dönemde olay yerinden geçtiği sırada, kız arkadaşını darp eden birine engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı ve hakkında 19 yıla kadar yargılama istendi.