Cezaevinde üretim

Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda 750 metrekarelik atölye alanları ile yaklaşık 3 bin metrekarelik sera ve tarladan oluşan hobi alanlarında üretim yapılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç’ın daveti üzerine T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nu ziyaret etti. Toplamda 16 bin metrekare alana kurulu olan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun 750 metrekarelik atölye alanları ile yaklaşık 3 bin metrekarelik sera ve tarladan oluşan hobi alanlarını gezen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç’tan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

“Hükümlülerin bir işle meşgul olması sayılı zamanın geçmesindeki zorlukları azaltacaktır"

Üreten insanın her zaman kazanabileceğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Hükümlülerin ceza süresi boyunca bir işle meşgul olması sayılı zamanın geçmesindeki zorlukları azaltacaktır. Cezaevi bünyesinde faal olarak çalışan atölyeler ve hobi bahçelerinin oluşturulmasında emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

Ziyaretin anısına Başsavcı Kılıç, Başkan Demir’e bakırdan yapılmış Bandırma Vapuru tablosu hediye etti.