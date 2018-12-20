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Cezaevinde olay! Gardiyanlar yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan cezaevinde, gardiyanlar ile mahkum yakınları arasında kavga çıktı. Meydana gelen olayda 2 gardiyan yaralandı.

20 Aralık 2018 Perşembe 17:33
Cezaevinde olay! Gardiyanlar yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde cezaevinde gardiyanlar ile ziyaretçiler arasında kavga çıktı. Olayda 2 gardiyan yaralanırken 1 kişi gözaltına alındı
Olay, öğleden sonra ilçedeki T Tipi Cezaevi kampüsünde meydana geldi.

Cezaevinde bulunan mahkumu ziyarete gelen yakınları ile gardiyanlar arasında kapının geç açıldığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle gardiyanlar Uğur Altay ve Hakkı Galip Yekta mahkum yakınları tarafından dövüldü.

1 kişi gözaltına alındı

Kavga cezaevinde görevli askerlerin müdahalesi ile sonlanırken, yaralanan gardiyanlar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis kavgaya karışan 1 kişiyi gözaltına aldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 17:33
  1. Şanlıurfa
  2. Siverek

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