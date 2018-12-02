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Cezaevinde kilo alan Sebahat Tuncel açlık grevine başladı: Su serbest

Terör soruşturmasında tutuklanan Sebahat Tuncel, teröristbaşı Abdullah Öcalan için açlık grevine başladı. Tuncel, açlık grevinde sadece suyla beslenecek.

02 Aralık 2018 Pazar 20:18
Cezaevinde kilo alan Sebahat Tuncel açlık grevine başladı: Su serbest

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında tutuklanan isimlerden biri de Sebahat Tuncel'di.

Yemek yok, su var

Kandıra F Tipi Cezaevi'nde; Figen Yüksekdağ ile birlikte tutuklu bulunan Sebahat Tuncel, terör örgütü PKK'nın eli kanlı elebaşı Abdullah Öcalan için grev başlattı.

Tutukluluk döneminde aldığı fazla kilolarla dikkat çeken Tuncel, açlık grevinde sadece suyla beslenecek.

Fazla kilolarından kurtulacak

Sebahat Tuncel'in uzun sürmeyecek açlık grevinde, fazla kilolarından da kurtulacağı bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 20:18
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YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş23 dk önce
    zıkkımın kökünü yiyerek orucunu tutsun tez zamanda öbür tarafa gitsin şerefsiz abd nin terörist piçlerimahluklar. orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.. abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • KarakuşKarakuş40 dk önce
    Beyaz ışığı görene kadar sakın bırakmayın. Orucu bozarlarsa görevliler sakın bozdurmasın. Gaz verin, geberene kadar devam etsinler..
  • EmekliEmekli42 dk önce
    Hiç bir yemesin başına nöbetci koysunlar,hiç olmazsa haram yemekten kurtulur,çünkü güzel memleketimin ekmeği bu cibilliyetsize haramdır.
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