Cezaevinde isyan çıktı

Şanlıurfa merkez Eyyübiye ilçesindeki kapalı cezaevinde mahkumlar isyan çıkarttı. Bir mahkuma verilen disiplin cezası sonrası çıkan isyan nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan E Tipi Kapalı Cezaevi'nde akşam saatlerinde isyan çıktı. Bir mahkuma verilen disiplin cezası sonrası isyan çıkaran mahkumlar, bir koğuşun kapısını kapattı. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, mahkumlara konuşup isyanı sonlandırmalarını istedi. Olay çıktığını duyan mahkumların yakınları da cezaevi önünde toplanarak gerginlik çıkardı.

Kalabalığın arasına giren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, içerde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyleyerek kalabalıktan dağılmalarını istedi. Mahkum yakınlarına seslendikten sonra açıklamada bulunan Vali Erin, olayın bir mahkuma verilen disiplin cezası nedeniyle yaşandığını ve kontrol atında olan olayda herhangi bir ölü ya da yaralının olmadığını belirtti.

Öte yandan aynı cezaevinde 2012 yılında çıkan isyanda koğuşlar ateşe verilmiş ve 13 mahkum hayatını kaybetmişti.

Başsavcılık'tan açıklama

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşanan gerginlik olayı ile ilgili açıklamada bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşanan gerginlik olayı ile ilgili açıklamada, “Bazı yerel internet sitelerinde Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan Tutuklu/Hükümlüler tarafından koğuşta yangın çıkartıldığı yönünde haberler yayınlanması üzerine bu açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur. Akşam 20.00 sıralarında Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir koğuşta kalan toplam 4 hükümlü/tutuklunun bulundukları koğuşa görevli infaz ve koruma memurlarının girmelerine engel oldukları ancak daha sonra söz konusu hükümlü ve tutuklular tarafından kapının açıldığı tespit edilmiştir. Ceza ve infaz kurumunda yangın çıktığına ilişkin haberler gerçek dışıdır. Olayda yaralanan hiçbir tutuklu ve hükümlü yoktur” denildi.