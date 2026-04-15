SON DAKİKA
Akıllara hemen Kurtlar Vadisi geldi! AK Parti Grup Toplantısı’nda sürpriz isim ABD işgale hazırlanıyor! Barış değil savaş hazırlığı! ABD ve İsrail’e tokat gibi cevap: Nükleer silahta asıl tehlike şimdi başlıyor Financial Times: İran, Çin yapımı casus uyduyla ABD üslerini vurdu Pezeşkiyan'dan ABD'ye mesaj: Savaş peşinde değiliz, teslim olmayacağız Bakan Gürlek'ten okul saldırısı ve Gülistan ile ilgili açıklama! Ucu kime dokunursa dokunsun hesabı sorulacak Faşist Bakan Ben-Gvir kavgası büyüyor İsrail'de yargı ile siyaset birbirine girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz Sarı şeytanın bahanelerine artık o da inanmıyor Trump - Papa atışmasında yeni düello İtalya’da "Vatan" Savunması! Muhalefet, Trump’a Karşı Hükümetin Yanında
Cezaevinde 4 hükümlü hafız oldu

Giresun’un Espiye ilçesinde bulunan Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü ve tutukluların dini ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hafızlık icazet programı düzenlendi. Düzenlenen programda 4 hükümlü hafızlık belgesi aldı.

Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Giresun İl Müftülüğü ve Espiye İlçe Müftülüğü iş birliğinde gerçekleştirilen program, kurumun konferans salonunda yapıldı. Programa Giresun Valisi Mustafa Koç başta olmak üzere il protokolü, kurum yetkilileri, personel ile hükümlü ve tutuklular katıldı. Program, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer tarafından okunan Kur’an-ı Kerim ile başladı.
Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, yaptığı konuşmada cezaevinde yürütülen eğitim faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek, "Cezaevimizin faaliyete geçtiği 2019 yılından bu yana 4 hükümlü hafız oldu. Türkiye genelinde ise 174 hükümlü ve tutuklu hafızlık belgesi almaya hak kazandı. Bu başarı bizler için gurur vericidir" dedi.
Vali Koç ise hafızlığın sabır ve disiplin gerektiren önemli bir süreç olduğunu vurgulayarak, "Ceza infaz kurumu çatısı altında elde edilen bu başarı çok daha anlamlıdır. İnsan hayatının her döneminde yeni bir başlangıç yapabilir. Bugün elde edilen bu başarı, bunun en güzel örneğidir" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Hafızlık Tespit Sınavı’nda başarılı olarak hafız olmaya hak kazanan hükümlü Ömer P.’ye Vali Koç tarafından Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edilirken, Başsavcı Akkiraz tarafından hafızlık belgesi ve para ödülü takdim edildi. Program, İlçe Müftüsü Haki Özgül’ün yaptığı dua ile sona erdi.

