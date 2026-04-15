Ciddi bir sağlık tehdidi mi? Yeşeren ve filizlenen patates, soğan ve sarımsak yenir mi?

Ancak küçük filizlenmelerde ise filizlerin ve yeşil kısımların derin şekilde temizlenmesi koşuluyla sınırlı tüketim mümkün olsa da genel yaklaşım riskten kaçınmak yönünde olmalıdır. Buna karşılık olarak sarımsak ve soğan gibi sebzelerde filizlenme çok daha farklı bir anlam taşıyabilir. Bu ürünlerde filizlenme, patatesteki gibi toksin artışıyla direkt ilişkilendirilmez. Filizlenen sarımsakta bazı çalışmalar antioksidan kapasitenin arttığını, özellikle polifenoller gibi bileşiklerde yükselme olabileceğini göstermektedir. Ancak bu artış, sarımsağı filizlenmiş halde tüketelim anlamına gelmez daha çok biyokimyasal bir değişim olarak değerlendirilmelidir.