'U' dönüşünde zirve yaptı! Özgür Özel Hamas üzerinden kendisini yalanladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyonistlerin ekmeğine yağ süren açıklamalarıyla bir kez daha suçüstü yakalandı. Daha önce kameralar önünde "Hamas bir terör örgütüdür" diyerek milli iradeyle ters düşen Özel, tepkiler çığ gibi büyüyünce adeta "çark" ederek kelime oyunlarına sığındı.
Özgür Özel, henüz taze olan hafızalarda "Hamas bir terör örgütüdür, Erdoğan’ın sözleri utanç vericidir" ifadeleriyle yer etmişken, katıldığı son programda pişkin bir savunmaya imza attı. "Ben Hamas'a terör örgütü demedim, terör eylemi yapıyor dedim" diyerek kendi sözlerini inkar eden Özel, bu "U dönüşü" ile siyasi tutarsızlığını bir kez daha tescillemiş oldu.
Siyonist ağzıyla konuşmaya devam mı
Müslüman Filistin halkının direniş sembolü haline gelen yapıları "terör" parantezine alarak Batı’ya şirin gözükmeye çalışan CHP lideri, sıkışınca "yan çizme" taktiğine başvurdu. Kendi arşivini unutan Özel'in bu tavrı, "Hamas'a terörist demekten utanmıyor mu?" sorusunu soran Anadolu insanının vicdanında büyük bir yara açtı.