'U' dönüşünde zirve yaptı! Özgür Özel Hamas üzerinden kendisini yalanladı

Özgür Özel, henüz taze olan hafızalarda "Hamas bir terör örgütüdür, Erdoğan’ın sözleri utanç vericidir" ifadeleriyle yer etmişken, katıldığı son programda pişkin bir savunmaya imza attı. "Ben Hamas'a terör örgütü demedim, terör eylemi yapıyor dedim" diyerek kendi sözlerini inkar eden Özel, bu "U dönüşü" ile siyasi tutarsızlığını bir kez daha tescillemiş oldu.

Siyonist ağzıyla konuşmaya devam mı

Müslüman Filistin halkının direniş sembolü haline gelen yapıları "terör" parantezine alarak Batı’ya şirin gözükmeye çalışan CHP lideri, sıkışınca "yan çizme" taktiğine başvurdu. Kendi arşivini unutan Özel'in bu tavrı, "Hamas'a terörist demekten utanmıyor mu?" sorusunu soran Anadolu insanının vicdanında büyük bir yara açtı.