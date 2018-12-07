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Cezaevi ziyareti dönüşü feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde cezaevi ziyaretinden dönen ailenin içinde bulunduğu aracın kontrolden çıkarak dereye uçması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

07 Aralık 2018 Cuma 18:19
Cezaevi ziyareti dönüşü feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Ankara'da, cezaevindeki damadını ziyaretten dönen sürücünün otomobili, kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada, 1'i çocuk 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Mamak ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Emin Balıkçı, dünürü, kızı ve torunlarıyla birlikte, Kırıkkale Keskin Cezaevi'nde bulunan damadını ziyaret ettikten sonra memleketi Düzce'ye dönmek üzere yola çıktı. Balıkçı yönetimindeki 81 EB 167 plakalı otomobil, 19 Mayıs Bulvarı üzerinde, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak, yol kenarındaki dereye uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan aileyi çıkardı.

Kazada, sürücü Emin Balıkçı (55) ile dünürü Havva Civelek (58) olay yerinde, torunları Betül Civelek (3) de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sürücünün kızı Hatice Civelek (32) ile torunu Naime Civelek (8) hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 18:19
  1. Düzce
  2. Kırıkkale
  3. Ankara
  4. Cezaevi ziyareti dönüşü feci kaza
  5. ölü ve yaralılar var
  6. Trafik kazası

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