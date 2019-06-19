Cezaevi yollarını aşındıran TGC suskunluğunu koruyor!

Haber Merkezi

Tetikçi Soner Yalçın’ın sahibi olduğu Odatv isimli internet sitesinin hedef göstermesi sonucu saldırıya uğrayan Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi ve Haber Müdürü Murat Alan’a yönelik çirkin saldırıya sözde meslek örgütleri, sessizliğini sürdürüyor. Devletin zirvesinin kınama üstüne kınama yayınladığı menfur saldırıya dair suskun kalan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) saldırının üzerinden 5 gün geçmesine rağmen tek kelime etmedi. Bir gazetecinin 6 yaşındaki evladı ile birlikte bıçaklı sopalı saldırıya uğramasına duyarsız kalan TGC, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ağır hakaretler eden Cumhuriyet yazarlarını cezaevinde ziyaret etmekten geri durmadı. Alan’a yönelik alçakça saldırıya karşı ketum bir tavır takınan TGC Başkanı Turgay Olcayto, Kocaeli’de bulunan Kandıra Cezaevi’ne giderek tutuklu Cumhuriyet Gazetesi eski yazarlarıyla görüştü. Türkiye’de basın kuruluşlarının haklarını savunmak için var olduğunu iddia eden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin basın kuruluşları ve gazeteciler arasında ‘ayrımcılık’ yaptığı da bir kez daha gözler önüne serildi.