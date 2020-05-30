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Aktüel

Cezaevi yanındaki arsada çıkan yangın korkuttu

Aydın’ın Efeler ilçesinde, cezaevi yan kısmında bulunan arazide çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 20:08:04 -
Cezaevi yanındaki arsada çıkan yangın korkuttu

Aydın’ın Efeler ilçesinde, cezaevi yan kısmında bulunan arazide çıkan yangın paniğe neden oldu.



Aydın’ın Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi’ndeki Aydın E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu yan kısmında bulunan arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle saat: 18.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar ve cezaevi personelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Paniğe neden olan yangın çevredeki yerleşim alanlarına ve cezaevine sıçramadan söndürüldü.

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